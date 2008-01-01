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Погода в Крыму испортится

ИА "Метеоновости" / 14:18 Вторник, 24 декабря



Погодные условия в Крыму резко изменятся. На смену антициклону уже спешит циклонический вихрь и его атмосферные фронты. И от этих "гостей" ничего хорошего ждать не стоит. Уже сегодня, 24 декабря, в вечерние часы небо затянет облаками, начнутся дожди, в отдельных районах дожди будут сильными. Но активный циклон на достигнутом не остановится. Непогода продолжится и 25 декабря. При облачной с прояснениями погоде будут приниматься дожди, местами сильные. Поднимется юго-западный ветер. Скорость его составит 7-12 м/с, а порывы достигнут 17 м/с. Температура воздуха понизится. Ночью +4..+9, днем +8..+13, в горах +2..+7. 26 декабря дальнейшее понижение температуры. Ночью +1..+6, днем +4..+9 градусов. Местами кратковременные дожди. 27 декабря местами дождь, переходящий в снег, порывистый ветер, похолодание продолжится. Температура воздуха ночью и днем 0..+5 градусов, в горах 0..-5. / meteonovosti.ru /



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