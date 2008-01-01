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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:23 Вторник, 24 декабря

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,2..4,7 градуса; Северном 4,3..4,9 градуса, Северо-восточном 3,8..4,5 градуса, Восточном 2,8..3,2 градуса, Юго-восточном 2,6..3,6 градуса, Южном 2,8..4,2 градуса, Юго-Западном 2,7..3,9 градуса, Западном 5,3..4,7 градуса, Северо-западном 4,4..5,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 3,8..4,0 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 2,0..3,5 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+2
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+1
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0
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0
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Однадатта		 -50
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некомфортное место: Хопок
комфортное место: Остров Киш

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