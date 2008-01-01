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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 24 декабря



Погоду в столичной области будет определять западная периферия антициклона с центром над Казахстаном. При сплошной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +1..+3 градуса, по области +1..+4 градуса. Ветер южный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /



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