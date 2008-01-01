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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:32 Среда, 25 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4, по области 0..5 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



Все должно быть так, как задумано природой, т.е. зимой должно быть холодно, а не тепло. Весь декабрь в столичном регионе погода испытывает метеозависимых людей на прочность. Аномально теплая погода, влажный воздух с повышенным содержанием вредных веществ, выраженный кислородный дефицит и неустойчивое атмосферное давление оказывают на организм непомерную нагрузку и провоцируют обострения заболеваний и ухудшение самочувствия. Наиболее уязвимыми при таких внешних условиях являются лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Колебания температуры и атмосферного давления вызывают сосудистые нарушения, иногда до кризовых течений, приступы стенокардии и мигрени. Сбой биоритмов, нарушение сна, снижение физической активности и умственной работоспособности, плохое эмоциональное состояние, хроническая усталость, это все проявления слабости вегетативной нервной системы.



Конечно при таких симптомах без медикаментозной поддержки не обойтись - это препараты, назначенные врачом, препараты растительного происхождения. Рекомендован полноценный сон, средства, улучшающие тонус сосудов и вегетативные реакции - контрастный душ (разница температуры воды 10-15 градусов), прогулки на воздухе и не нагрузочные закаливающие процедуры.



Геомагнитная обстановка 25 декабря спокойная с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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