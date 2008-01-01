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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:08 Среда, 25 декабря



Декабрь в нынешнем году не перестает удивлять. Но, к сожалению, только унылой погодой, характерной не для зимы, а для поздней осени. А такая погода не очень радует жителей мегаполиса. Особенно, накануне Нового года. Конечно, хотелось бы снега, но, увы, его на улицах столицы нет совсем. Хотя, согласно климатической норме, высота его достигает к этому времени около 17 см. Бывало и больше, а случалось, что и до января снега не было, но такое случалось и во времена Пушкина. Сегодня днем температура воздуха приблизится к рекордной. А рекорд для 25 декабря принадлежит 2013 году и равняется +4 градусам. А вот отрицательный рекорд, -33,4 градуса, остался в далеком 1907 году. То есть, столь лютой стужи в Москве не было более ста лет. Случались в этот день и сильные снегопады, например, в 1977 году, когда за сутки выпало до 12,4 мм небесной влаги. После столь обильного снегопада сугробы вырастают на 11-13 см. Но и на этом уникальные погодные явления не заканчиваются. Так, в 1966 году в Москве можно было наблюдать ледяной дождь. А в 2001 году мели метели.



В прошлом 2018 году этот день был вполне зимним. Под утро температура понизилась до -9.7, днем тоже мороз, -8,4 градуса, прошел снег, выпало до 3 мм осадков. Да и высота снега в прошлом году была на уровне. Нападало целых 29 см. / meteonovosti.ru /



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