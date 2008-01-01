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В конце недели похолодает в Беларуси и на Украине

ИА "Метеоновости" / 10:56 Среда, 25 декабря



В самый короткий день года, 22 декабря, в Беларуси, на Украине и в Молдове отмечалась целая серия рекордов максимальной температуры.



Накрывшая Восточную Европу и значительную часть Европейской России волна средиземноморского тепла подняла столбики термометров на немыслимую для окончания декабря высоту. Местами воздух прогревался до +15, а в некоторых районах Одесской области Украины - почти до +20!



Аномальное тепло до +6..+9 сохранится до выходных. Но затем погода очень деликатно напомнит, что сейчас зима и приближаются новогодние праздники. Относительно прохладный воздух с северо-востока понизит температуру до слабоморозных значений, пройдет снег, о котором здесь уже начали забывать.



Похолодание будет кратковременным, и Новый год нашим ближайшим соседям придется встречать при температуре около нуля и устойчивом западном ветре. / meteonovosti.ru /



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