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Рождественска погода Европы: и солнечно, и ненастно

ИА "Метеоновости" / 11:53 Среда, 25 декабря







В Вифлееме было тепло, около +15 градусов. И даже дождь и ветер не испортил празничного настроения.



Столичные города центральной Европы самое важное событие года встретили прохождением серии холодных фронтов. В Нидерландах, Германии, Польше, Чехии, Австрии, северных областях Франции порывистый ветер и холодные дожди продолжат сопровождать праздничную церемонию и 25, и 26 декабря. Не дав температуре шанса в течение всех суток подняться выше +6..+8 градусов.



В Париже минувшая ночь была очень комфортной и теплой, до +11 градусов. Но похолодание уже спешит и сюда, и предстоящей ночью, 26 декабря, уже не выше +5..+7 градусов, а днем хоть без осадков, но уже не выше +9.



На западных окраинах старой Европы тепло и солнечно. Здесь за погодой следит антициклон. Он всеми силами старается сохранить праздничное настроение. Но борьба с южным циклоном формирует большие барические градиенты, а как следствие порывистый ветер. В Риме, Мадриде и Лиссабоне тепло сохранится днем +13..+15 градусов.



На греческом острове Крит хотя и было дождливо, но очень тепло. Ночные температуры и в предстоящую ночь не опустятся ниже +14 градусов, а днем до +19 . / meteonovosti.ru /



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