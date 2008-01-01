

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода Крыма встречает первые поезда по-дружески тепло

ИА "Метеоновости" / 12:49 Среда, 25 декабря



Долгожданное событие свершилось. Фирменный поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в два часа ночи 25 декабря пересек Керченский залив по Крымскому мосту. И сегодня утром прибыл на конечный пункт полуострова, Севастополь.



Крымская земля встретила первых пассажиров гостеприимно, со скупыми слезами радости в виде слабого дождя. Температура воздуха на момент прибытия составляла около +10 градусов.



Завтра, 26 декабря, в Севастополь по расписанию в 08 час 50 мин, прибудет пассажирский двухэтажный фирменный поезд из Москвы. К тому времени холодный фронт осадками и западным ветром немного подпортит погоду и выровняет температуры. В четверг, в течение суток прогнозируется +7..+9 градусов. В дальнейшем холодные массы воздуха продолжат усугублять погоду, температура возьмет курс на понижение и к вечеру пятницы, 27 декабря, уже не исключены осадки в виде мокрого снега. А в выходные все вернется в свои климатические рамки, которые для декабря здесь составляют +2,0 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



