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Новости погоды
Холодные фронты Турции грозят ливнями
ИА "Метеоновости" / 13:04 Среда, 25 декабря
Высотный вихрь затормозил свое смещение над акваторией Черного и Средиземного морей. И сейчас здесь проходит ось высотной ложбины. А это значит, что на контрасте воздушных масс у земли формируется ветреная и ненастная погода. На ряд континентальных городов Турции обрушились сильные проливные дожди с грозами.
В городе Адана, расположенном в 50 км от Средиземного моря, количество осадков за текущие сутки превысило более 200 мм. Температура понизилась на 4-6 единиц, и до пятницы, 27 декабря, здесь не выше +8:+10 градусов. / meteonovosti.ru /
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