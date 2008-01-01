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В Москве третьи сутки низкая облачность, морось и туман

ИА "Метеоновости" / 14:37 Среда, 25 декабря



Туманная Москва наводит мысль об Альбионе. Третий день морось и низкая облачность, переходящие в туман, мешают нормальному режиму столичных аэропортов, ухудшают безопасность на дорогах и просто, портят новогоднее настроение гостям и жителям столицы. Причины и обстоятельства такого характера погоды, как ни странно, в эти трое суток довольны разные.



В понедельник, 23 декабря, туману был присвоен статус "адвективный", Когда мощный вынос теплого воздуха пришел на относительно более холодную подстилающую поверхность и нижние слои натекающего воздуха, понизились до значений температуры ниже точки росы.



Во вторник, 24 декабря, погоду формировало малоградиентное поле пониженного давления. По-прежнему находясь во влажном и теплом воздухе, неустойчивый слабый ветер не смог сдвинуть с места эту устойчивую воздушную массу.



А сегодня, в среду, 25 декабря, ситуацию определяет так называемый "туман смешения". На юго-востоке от столичного региона сформировался локальный участок более холодных температур. И заток этого воздуха, выравнивая температуры, одновременно создает условия для насыщения атмосферного воздуха в приземном слое. Что и приводит к ухудшению видимости. Немалую роль в этом играет и довольно плотная приземная инверсия, которая блокирует обмен атмосферного воздуха по вертикали (в утренние часы в полукилометровом слое повышение температуры с высотой составило почти 8 градусов). / meteonovosti.ru /



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