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Сильные осадки на берегах Камы
ИА "Метеоновости" / 14:56 Среда, 25 декабря
Южные потока тепла 24 декабря добрались и до Пермского края, спутав все планы местным жителям Прикамской столицы, и побив рекорды по количеству осадков, продержавшиеся здесь с 1969 года. За сутки мокрым снегом здесь пополнилась копилка месячной нормы на 10мм, что выше прежнего на 0,8. Но, несмотря, на потепления и осадки в смешенной фазе, снежный покров здесь не только устоял, но и подрос. И теперь для Перми это значение составляет 40 см.
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А в Нижнем Новгороде в прошедшие сутки осадки выпали в виде дождя, подняв планку рекорда 2003 года до высоты 14 мм, против 10 предыдущих. Но снежный покров в областной столице, за счет более высоких температур, понес урон на 2 единицы. И теперь высота снежного покрова здесь всего 1 см. / meteonovosti.ru /