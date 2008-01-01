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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 25 декабря

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,7..+1,0 градуса; Северном +0,5..+1,1 градуса, Северо-восточном +0,4..+1,2 градуса, Восточном +0,1..+0,3 градуса, Юго-восточном -0,1..+0,6 градуса, Южном -0,6..+0,9 градуса, Юго-Западном -0,8..+0,2 градуса, Западном -0,5..+0,7 градуса, Северо-западном +0,5..+1,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, местами туман, температура +0,3..+0,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -0,8..-0,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Арика

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