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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:13 Четверг, 26 декабря



Предстоящим днём характер погоды изменится мало: с востока Московия останется под опекой антициклона, а по соседним западным областям с севера на юг тянется волновой фронтальный раздел, но существенных подвижек в сторону столичного региона у него не предвидится.



По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 26 декабря ожидается облачная погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0..+2 градуса, по области -2..+3. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с.



В целом, по-прежнему будет преобладать биотропный характер погоды с выраженным дефицитом кислорода в воздухе и с неустойчивым геомагнитным фоном. Такие внешние условия являются нагрузочными практически для всех метеозависимых людей, в первую очередь для лиц с сосудистыми нарушениями, психоэмоциональными и вегетативными расстройствами. Рекомендации: стараться избегать стрессовых ситуаций, ограничить физические нагрузки, при первых же признаках недомогания - прием лекарств рекомендованных врачом. В домашних условиях можно принять ванны с добавлением хвойного экстракта, аромат хвои благоприятно влияет на нервную систему; ванны с морской солью, входящие в состав йод и бром успокаивают нервную систему и снимают болевые симптомы, при хронической усталости полезны ванны с добавлением масла чайного дерева. Ванны лучше принимать за 1,5-2 часа до сна, температура воды - не выше 37 градусов, время 15- 20 минут.



Геомагнитная обстановка 26 декабря спокойная с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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