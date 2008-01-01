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На Камчатке заштормило
ИА "Метеоновости" / 10:51 Четверг, 26 декабря

  Циклон в Камчатском заливе Берингова моря казался уже весьма безобидным и усмирившим свой пыл. Но серия подземных толчков вблизи восточных и юго-восточных берегов полуострова, неустанно передающих эстафету друг другу с 24 декабря, спровоцировала возмущения в атмосфере, что в свою очередь закрутило тугую спираль вихря.

В четверг вечером, 26 декабря, в Петропавловске-Камчатском, Вилючинском и Елизовском районе сохранится штормовой ветер до 25-30 м/с. Температура воздуха продолжит повышаться, днем ее максимум уже составит - 3..-4 градуса. На восточном побережье высота волн будет достигать 9 метров. Краевое управление МЧС выпустило штормовое предупреждение. А управление образование на один день раньше объявило о начале новогодних каникул для школьников.

По данным синоптиков снегопады, метели и сильный ветер будут сохраняться до воскресенья с постепенным снижением интенсивности осадков и уменьшением скорости ветра.

Спасатели рекомендуют жителям края соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов. В случае необходимости при передвижении по трассам необходимо быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим.

На юге Камчатского края местами за прошедшие сутки уже выпало до 32 мм осадков в виде снега, повсеместно отмечались метели. В столице края ветер усиливался до ураганного, его порывы временами достигали 33 м/с. / meteonovosti.ru /
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