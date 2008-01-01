

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Приволжье ждет снежный и ветреный Новый год

ИА "Метеоновости" / 10:59 Четверг, 26 декабря



На Европейской территории России территория Приволжья оставалось одним из последних оплотов настоящей зимы. Правда, в начале этой недели на восток региона докатилась волна атлантического тепла, и позиции зимы сильно пошатнулись. В Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областях, в Мордове и Чувашии погода была близка к оттепельной, снежный покров по большей части сошел и сохранился лишь местами.



Куда более уверенно чувствует себя зима на западе региона. В Башкортостане снега достаточно, местами до 25-30 см, а север Пермского края укрывают полуметровые сугробы.



В предновогодние дни зима решила закрепить успех. Во второй половине текущей недели морозная погода распространится на весть регион.



В последние дни уходящего года в западную часть Приволжья дотянется язык холода из Сибири, ударят морозы до -25..-30. А на Новый год обширный атлантический циклон, центр которого будет смещаться по арктическому побережью, смягчит морозы, но усилится юго-западный ветер, пойдут снегопады, возможна метель и заносы на дорогах. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



