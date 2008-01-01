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В Крыму после рекордов похолодало

ИА "Метеоновости" / 12:08 Четверг, 26 декабря



От Малой Азии до Карелии протянулись линии фронтальных разделов. Фронты эти особенно активны на южных отрезках над Средиземным и Черным морями. И там отмечается бурный, незатухающий циклогенез.



Очередной вихрь из серии южных циклонов, образовывающихся из фронтальных волн, вышел на западную акваторию Черного мор, он будет уходить на северо-восток, север, затягивая в своем тылу более прохладный воздух из Восточной Европы. Его атмосферные фронты в четверг стали пересекать Крымский полуостров. Зарядили дожди, опустились в горах туманы, температура понизилась.



А в среду Крым встречал долгожданный первый поезд из Санкт-Петербурга при более комфортной и теплой погоде, среднесуточная температура оказалась выше нормы на 4-6 градусов. В Керчи даже состоялся праздничный рекорд температуры, она повысилась ровно до +15 градусов. Прежний экстремум максимальной температуры для 25 декабря отмечался в 1966 году, он составлял 14 градусов.



В середине дня четверга холодный фронт пересечет полуостров и подойдет к Керчи, разворачивая южный ветер на северо-западные направления и усиливаясь до 7-12 м/с. Температура воздуха в Крыму в четверг не поднимется выше +8..+10 градусов. Тенденция к понижению температуры сохранится и в последующие дни. В пятницу на полуострове северо-западный ветер по ощущениям начнет красть еще пару градусов. Будет преобладать облачная погода, временами может отмечаться небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. / meteonovosti.ru /



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