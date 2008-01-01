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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:40 Четверг, 26 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0,0..+0,5 градуса; Северном 0,0..+0,8 градуса, Северо-восточном -0,5..+0,8 градуса, Восточном -0,7..-0,3 градуса, Юго-восточном -0,9..0,0 градуса, Южном -1,1..+0,5 градуса, Юго-Западном -1,1..0,0 градуса, Западном -1,0..+0,3 градуса, Северо-западном +0,2..+1,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, местами туман, температура +0,3..+0,8. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,5..-0,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
0
Чт.
26 дек.
+2
Пт.
27 дек.
+1
Сб.
28 дек.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Однадатта		 -50
Амга

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Мендоса

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