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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:40 Четверг, 26 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0,0..+0,5 градуса; Северном 0,0..+0,8 градуса, Северо-восточном -0,5..+0,8 градуса, Восточном -0,7..-0,3 градуса, Юго-восточном -0,9..0,0 градуса, Южном -1,1..+0,5 градуса, Юго-Западном -1,1..0,0 градуса, Западном -1,0..+0,3 градуса, Северо-западном +0,2..+1,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, местами туман, температура +0,3..+0,8. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,5..-0,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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