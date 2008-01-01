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Погода в Москве меняет курс на зиму

ИА "Метеоновости" / 13:00 Четверг, 26 декабря



антициклон со Скандинавии. Со сменой ведущего потока в центр России начнет поступать морозный воздух. Зима медленно станет восстанавливать утраченный авторитет.



В пятницу столичный регион останется в полосе "безвластья": антициклон с востока, так и не сможет окончательно утвердить свои позиции в Подмосковье. Погода сохранится облачная, фон атмосферного давления немного ниже нормального. Существенных осадков по-прежнему не будет. В течение суток температура воздуха в Москве ожидается в пределах -1..+1, по области от -2 до +3 градусов.



В субботу Москва и ее окрестности окажутся в переходной зоне между гребнем антициклона из Скандинавии и обширной циклонической депрессией, которая сформировалась южнее 50 параллели и простирается от "моря до моря", от Средиземноморья до Арала через Черное и Каспийское моря. 28 декабря влияние циклонов с юга скажется сильнее, теплый фронт дотянется до Москвы, подарив толику снега жителям и гостям столичного региона. В ночные часы температура в Москве понизится до -2 , в Подмосковье местами до -4 градусов. Выпавший снег увеличит естественную освещенность, повысит настроение и создаст атмосферу праздника москвичам, уставшим от серости декабрьских дней.



В воскресенье Москва и область окажутся в перемычке высокого давления, существенных осадков не ожидается, за счет прояснений в ночные часы в Москве морозец, -2..-4 градуса, по области -1..-6 градусов. А днем, при слабом морозце, есть вероятность увидеть последние лучи солнца в уходящем году.



А снег к морозцу небесная канцелярия прибавит только в понедельник. / meteonovosti.ru /



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