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Скачки атмосферного давления в Москве накануне Нового Года

ИА "Метеоновости" / 13:51 Четверг, 26 декабря



В последние выходные дни уходящего года атмосферное давление в Москве начнет заметно расти, будет сказываться влияние оседающего с севера скандинавского антициклона. В воскресенье оно ожидается максимально высоким и окажется более чем на 10 единиц выше нормы, по прогнозам вырастет до 757-759 мм ртутного столба.



В ночь на понедельник, 30 декабря, атмосферное давление станет интенсивно понижаться и в середине дня приблизится к норме. Это скажется влияние активного глубокого североатлантического циклона, который через Скандинавию начнет смещаться на восток, на север западной Сибири. В канун Нового года ось ложбины от этого циклона вытянется на Москву, а атмосферное давление за сутки с 30 декабря упадет почти на 20 единиц.



31 декабря атмосферное давление понизится до 729 мм ртутного столба ( 972 гПа), но это не самое низкое давление, которое наблюдалось в последний день года в Москве за период регулярных метеонаблюдений. Рекордно низким оно было 31 января 1940 года, когда упало до 716 мм ртутного столба (955 гПа).



В новогоднюю ночь вслед за холодным фронтом атмосферное давление начнет расти, в первый день Нового года оно все равно останется на 10-12 единиц ниже нормального. / meteonovosti.ru /



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