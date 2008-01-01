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Более 40 лет не было такого тепла в Португалии

ИА "Метеоновости" / 15:06 Четверг, 26 декабря



Воздух с северо-запада Сахары уже несколько суток поступает на Пиренейский полуостров вдоль западной периферии антициклона, располагающегося над Испанией.



На атлантическом побережье Португалии в деле достижения рекордного тепла принимало участие и южное солнце, которое нельзя сбрасывать со счетов даже в декабре. В Порту 25 декабря, аккурат на Рождество, был зафиксирован рекорд максимальной температуры, воздух прогрелся до 21 градуса. Прежний экстремум держался более 40 лет, в 1977 году в этот день в Порту было 19,7 градуса.



Экстремально теплая погода сохранится на Пиренеях вплоть до Нового Года. / meteonovosti.ru /



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