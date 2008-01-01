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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:20 Четверг, 26 декабря



Погоду в столичной области будет определять область пониженного атмосферного давления. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается, местами сохранится туман. Температура воздуха в Москве -1..+1 градуса, по области -4..+1 градус. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Относительная влажность воздуха 95-100%. / meteonovosti.ru /



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