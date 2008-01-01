Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
26 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:20 Четверг, 26 декабря

  Погоду в столичной области будет определять область пониженного атмосферного давления. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается, местами сохранится туман. Температура воздуха в Москве -1..+1 градуса, по области -4..+1 градус. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Относительная влажность воздуха 95-100%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
0
Пт.
27 дек.
0
Сб.
28 дек.
0
Вс.
29 дек.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Тете		 -51
Амга

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Джейкобабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100