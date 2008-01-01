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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:58 Пятница, 27 декабря



Предстоящим днем столица и область будут находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -2..+3 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



Медленно покидающий столичный регион старый вихрь напоследок решил оставить о себе добрую память и в ночь на пятницу, 27 декабря, порадует жителей слабым снегом. При почти стопроцентной влажности воздуха и температуре воздуха около нуля градуса, содержание кислорода в воздухе будет оставаться по-прежнему пониженным. Зато атмосферное давление под растет и к вечеру будет почти соответствовать норме. Подготовиться к достойной встрече перемен необходимо заранее. Людям, страдающим хроническими заболеваниями и проявлением спастических реакций нужно наладить постоянный контроль за соблюдением рекомендаций лечащих врачей. Всем категориям необходимо вести здоровый образ жизни (по мере возможности, планировать прогулки на свежем воздухе, ограничить употребление табачных и алкогольных изделий), применять растительные адаптогены и витаминные комплексы, практиковать не нагрузочные закаливающие процедуры.



Геомагнитная обстановка 27 декабря спокойная. / meteonovosti.ru /



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