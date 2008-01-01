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Новости погоды
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Декабрь 2019 г. в Москве на втором месте!
ИА "Метеоновости" / 09:11 Пятница, 27 декабря

  При любых колебаниях температуры в столичном регионе до конца текущего года (они не ожидаются значительными), уходящий в историю декабрь 2019 года уверенно вышел на втрое место среди самых теплых декабрей за всю историю регулярных наблюдений за погодой в Москве. Если со второго места его сместить не получится, то до первого места он уже не дотянет. Погода в Москве начала выправляться, медленно, но верно холодает: в выходные дни температура воздуха ожидается в пределах от -1 до - 6 градусов.

Первое место с отклонением от нормы среднемесячной температуры на 7,3 градуса остается за декабрем 2006 года, когда на дачных участках в конце месяца рвали петрушку, на клумбах красовались примулы и наперстянки, а в лесу проклюнулись подснежники.

Хмурый, практически бесснежный декабрь 2019 года окажется на 6,7-6,9 градусов теплее среднестатистического первого месяца зимы. За прошедшие 26 дней температура оказалась выше нормы на 6,8 градуса. Такое значительное отклонение досрочно обеспечило декабрю 2019 года второе место в ряду самых теплых первых месяцев зимы. / meteonovosti.ru /
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