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Рекордное тепло в Сочи сменилось сильными дождями

ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 27 декабря



На юге ЕТР в минувшие дни погоду определял теплый сектор атлантического циклона. Среднесуточная температура воздуха превышала привычные показатели на 6-8, а в отдельных регионах и на 12 градусов. В очередной раз были зафиксированы температурные рекорды. В Сочи 24 декабря был повторен рекорд 1968 года, воздух прогрелся до 19,7 градуса. Не по сезону жарко было и 25 декабря, +20,3 градуса. Остался в 1981 году предыдущий рекорд. Порадовал теплой погодой и четверг, 26 декабря. Днем термометры показали 18,6 градуса. Это выше нормы на 8 градусов, но далеко не рекорд. А уже сегодня, 27 декабря. Сочи настиг холодный атмосферный фронт. И погода резко ухудшилась. Температура воздуха заметно понизилась, по данным от 9 часов, 13,8 градуса. И выше 15 градусов к середине дня не повысится. В городе идет сильный дождь, который, по прогнозам синоптиков, продолжится и 28 декабря, не исключены грозы. Ведь к Сочи подойдет еще один атмосферный фронт. Температура воздуха понизится на несколько градусов и приблизится к привычным показателям. / meteonovosti.ru /



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