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Новости погоды
Погода в Москве на Новогодние праздники
ИА "Метеоновости" / 10:38 Пятница, 27 декабря
По данным мировых метеорологических центров, погода на предстоящие выходные и праздничные дни обещает быть следующей:
28-29 декабря. Местами слабый снег. Преобладающая температура -5..+1градус.
30 декабря. Во второй половине дня снег от небольшого до умеренного. Преобладающая температура: ночью -4..-2 градуса; днем -1..+1градус.
31 декабря - 1 января Снег, мокрый снег. Постепенное понижение температуры от +1..+3 градусов до -3..-1 градуса. Гололедица на дорогах.
2 января Без существенных осадков. Преобладающая температура ночью -7..-2 градуса, днем -5..0 градусов.
3-6 января Небольшой снег, мокрый снег. Преобладающая температура в течение суток -4..+1 градус.
7-10 января Без существенных осадков. Преобладающая температура: ночью -8..-3градуса;днем -6..-1градус.
В целом, погода будет вполне комфортной, благоприятной для отдыха. / meteonovosti.ru /
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