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Санкт-Петербург - погода интригует!

ИА "Метеоновости" / 10:46 Пятница, 27 декабря



В третьей декаде декабря погода в Санкт-Петербурге впала в "период застоя". Небо постоянно затянуто низкими серыми облаками, ветер штилит. При круглосуточно плюсовой температуре периодически моросит противный "осенний" дождь. До Нового года остаются считанные дни, но среднесуточная температура стабильно превышает норму на 6-9 градусов. Мороза, даже легкого, Северная столица не видела около двух недель - с 12 декабря.



И вот, наконец, на периферии антициклона над Скандинавией ветер развернулся на северный и "потянуло холодком" - в выходные днем термометры покажут -1..-3, ночью до 4..7 градусов ниже нуля. Возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Но главный вопрос, стоящий на повестке дня - чего ждать от погоды в Новогоднюю ночь?



По прогнозам, перед праздником северо-запад и центр Европейской России накроет мощная оттепель, ветер ожидается юго-западный, умеренный с порывами до сильного - держитесь, уличные новогодние елки! С 29 на 30 декабря при прохождении теплого атмосферного фронта осадки в Санкт-Петербурге будут переходить из снега в дождь. Предновогоднюю интригу создаст обширный циклон с центром над Баренцевым морем. А новогодняя ночь в городе на Неве пройдет при слабоморозной погоде, ветер северо-восточный, от слабого до умеренного. Возможен даже небольшой снег, который добавит праздничного позитива. / meteonovosti.ru /



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