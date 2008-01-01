Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
27 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Морозы сковали Дальний Восток
ИА "Метеоновости" / 11:04 Пятница, 27 декабря

  Повышенный фон атмосферного давления сохраняется в континентальных районах Дальнего Востока. В ночные часы при ясном небе воздух очень сильно выхолаживается. Да и днем здесь морозы нешуточные. В очень сухом и холодном воздухе оказались Магаданская область, где в ночные часы морозы достигали -46 градусов, как в Хабаровском крае и в Амурской области. В Бурятии подмораживало до -38 градусов, а в Забайкальском крае до -45. Но самые сильные морозы по-прежнему в Якутии. Здесь столбики термометров опускаются до -52 градуса. Такая температура фиксируется в двух наиболее холодных районах Республики Саха - в Оймяконье и в Верхоянье. В ближайшие дни погодные условия здесь не претерпят существенных изменений. Антициклон задержится здесь еще на некоторое время. Сохранится аномально холодная температура воздуха, на 4-6, а в южных районах Якутии и на Чукотке на 8-10 градусов ниже климатической нормы. Но рекордов как не было, так и нет. До конца года в северо-восточных районах Якутии будет морозно, воздух в ночные часы будет остывать до -47..-52 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Сб.
28 дек.
-1
Вс.
29 дек.
-5
Пн.
30 дек.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Однадатта		 -53
Екючю

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Сан-Рафаэль

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100