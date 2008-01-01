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Морозы сковали Дальний Восток

ИА "Метеоновости" / 11:04 Пятница, 27 декабря



Повышенный фон атмосферного давления сохраняется в континентальных районах Дальнего Востока. В ночные часы при ясном небе воздух очень сильно выхолаживается. Да и днем здесь морозы нешуточные. В очень сухом и холодном воздухе оказались Магаданская область, где в ночные часы морозы достигали -46 градусов, как в Хабаровском крае и в Амурской области. В Бурятии подмораживало до -38 градусов, а в Забайкальском крае до -45. Но самые сильные морозы по-прежнему в Якутии. Здесь столбики термометров опускаются до -52 градуса. Такая температура фиксируется в двух наиболее холодных районах Республики Саха - в Оймяконье и в Верхоянье. В ближайшие дни погодные условия здесь не претерпят существенных изменений. Антициклон задержится здесь еще на некоторое время. Сохранится аномально холодная температура воздуха, на 4-6, а в южных районах Якутии и на Чукотке на 8-10 градусов ниже климатической нормы. Но рекордов как не было, так и нет. До конца года в северо-восточных районах Якутии будет морозно, воздух в ночные часы будет остывать до -47..-52 градусов. / meteonovosti.ru /



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