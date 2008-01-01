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Новости погоды
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В Москве ожидается гололед и гололедица
ИА "Метеоновости" / 11:33 Пятница, 27 декабря

  Погодные условия в столице заметно ухудшились. Температура воздуха около -1 градуса. В отдельных округах Москвы идет дождь различной интенсивности. Такая погода благоприятна для образования гололеда и гололедицы. Гололед образуется на ветвях деревьев, на стенах зданий, на поверхностях машин, на линиях электропередач. А гололедица бывает только на дорогах. До 15 часов 27 декабря в Москве ожидается гололед и гололедица. На дорогах уже очень скользко. Поэтому как пешеходам, так и автолюбителям следует быть внимательными. / meteonovosti.ru /
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