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На Израиль обрушились грозовые ливни

ИА "Метеоновости" / 11:44 Пятница, 27 декабря



Активный средиземноморский циклон и его атмосферные фронты при своем перемещении на восток оказали серьезное влияние на погоду в Израиле. А именно - государство залило дождями. Дожди продолжались с 25 по 26 декабря. За это время количество выпавших осадков в отдельных районах превысило 50 мм, и даже были установлены очередные рекорды осадков. Кое-где ливневые дожди сопровождались грозами, градом и резким порывистым ветром. В ближайшее время во власти ненастного циклона окажутся даже регионы, где осадков бывает очень мало. Также вскоре будет открыт горнолыжный сезон на курорте Хермон. Снега к концу недели здесь выпадет достаточно. / meteonovosti.ru /



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