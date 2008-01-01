Новости погоды
Сильный снег на юге Сибири
ИА "Метеоновости" / 12:20 Пятница, 27 декабря
На юге Сибири погода неблагоприятная. Мало того, что температура воздуха очень низкая - на 8-10, а кое-где и на 14 градусов ниже нормы, так еще и сильные снегопады с метелями. Ведь погоду здесь определяют антициклоны, именно поэтому в ночные часы при ясном небе воздух и выхолаживается. Атмосферные фронты, пересекающие регион, вносят некоторые коррективы. 26 и ночью 27 декабря в Республике Алтай выпал сильный снег, количество выпавших осадков достигло 21 мм, а сугробы подросли на 20-22 см. В южных районах Красноярского края тоже сильный снег, но меньше, до 13 мм осадков. Зато морозы окрепли до -42 градусов. И в ближайшие дни ситуация не изменится. Морозы, снег различной интенсивности. / meteonovosti.ru /
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