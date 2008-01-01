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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:30 Пятница, 27 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода, осадки, местами слабый гололед. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,4..+1,0 градуса; Северном -0,2..+0,8 градуса, Северо-восточном -0,7..+0,4 градуса, Восточном -0,7..-0,3 градуса, Юго-восточном -1,0..+0,1 градуса, Южном -0,8..+0,6 градуса, Юго-Западном -0,7..+0,2 градуса, Западном -0,6..+0,4 градуса, Северо-западном -0,2..+0,3 градуса.

В Зеленограде слабые осадки, температура -0,2..+0,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, гололед, , температура воздуха -1,3..+0,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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некомфортное место: Хопок
комфортное место: Сан-Рафаэль

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