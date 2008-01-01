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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:12 Суббота, 28 декабря



Субботним днем столица и область еще останутся под влиянием атмосферных фронтов. При облачной погоде местами посыплет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -1..+1, по области -4..+1 градус. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня повысится до 754 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



Несмотря на тенденцию к понижению, температура еще остается значительно выше климатической нормы, атмосферное давление начнет расти, кислородный режим все еще неблагоприятный.



Затянувшаяся пасмурная погода, отсутствие солнечного света сказывается на психо-эмоциональном состоянии, снижается умственная и физическая активность даже у здоровых и молодых людей, могут наблюдаться резкие перепады настроения, нарушение сна. Такие эмоциональные нагрузки, в свою очередь, могут провоцировать "скачки" артериального давления, иногда вплоть до кризов, головные боли, приступы стенокардии и нарушение ритма. Чтобы меньше зависеть от влияния погодных факторов необходимо, прежде всего, лечить основное заболевание. А снять тревожные симптомы можно с помощью водных процедур - контрастный душ, общие хвойные или морские ванны (хвойный экстракт, морская соль), чаще бывать на свежем воздухе, терренкуры и дыхательные упражнения улучшают сосудистый тонус, восполняют кислородный дефицит в организме, снимают проявления гиподинамии. / meteonovosti.ru /



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