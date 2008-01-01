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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:07 Суббота, 28 декабря



Нынешний декабрь стал вторым самым теплым декабрем за всю историю наблюдений. А ведь день 28 декабря был самым холодным днем месяца за всю историю наблюдений. Так в 1982 году температура воздуха под утро понижалась до -38,8 градуса.



И с тех пор таких лютых морозов в конце года не случалось. Удивил небывалым теплом 2011 год. Днем воздух прогрелся до 5,7 градуса. Случались в этот день и сильные снегопады. Так 28 декабря 1981 года выпало 11.9 осадков, а сугробы выросли на 12 см. Но самые высокие сугробы в это время года были в 1920 году, когда высота снежного покрова достигла 57 см. Но случалось, что снега приходилось ждать до января. Бывало такое во времена Пушкина, да с начала века уже несколько раз. В среднем же, к концу декабря высота снега достигает 17-18 см.



Сегодня, 28 декабря, погода уже больше похожа на зимнюю, местами пройдет небольшой снег, термометры покажут от -1 до +1 градуса. Выше климатической нормы, но поступь зимы ощущается.



В прошлом, 2018 году, было гораздо прохладнее, -8,7 градуса ночью и -4,8 градуса днем. Прошел небольшой снег. А высота снега превышала климатическую норму и составляла 28 см. / meteonovosti.ru /



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