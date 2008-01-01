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Новости погоды
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Погода в Приморье
ИА "Метеоновости" / 11:30 Суббота, 28 декабря

  Циклон с территории Китая держит путь в сторону Приморья. В ночь на воскресенье там еще малооблачно и холодно, а днем уже натекут облака, начнется небольшой снег, морозы ослабеют до -3,-8 градусов.

К понедельнику снег усилится, на побережье порывы ветра достигнут 15-20 м/сек, станет еще теплее, днем на побережье температура может повыситься до оттепели.

В последний день уходящего года, уже в тылу уходящего в сторону Сахалина циклона, небольшой, на востоке еще умеренный снег, местами метель, порывы ветра до 15-20 м/с, на побережье ветер будет усиливаться до 22-27 м/сек, заметно похолодает, днем уже -12,-17 градусов.

К 1 января погода в Приморье улучшится, а вот на Сахалине и в предновогодний и в новогодний день погода не порадует ни жителей, ни гостей острова: там снег, сильный порывистый ветер, не исключено нарушение паромной переправы, на дорогах гололедица.

Ухудшится погода и в хабаровском крае / meteonovosti.ru /
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