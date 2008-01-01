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Новости погоды
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Морозы на севере Дальнего Востока
ИА "Метеоновости" / 13:10 Суббота, 28 декабря

  Мощный антициклон продолжает поддерживать холодную погоду на севере Дальневосточного региона. Холоднее всего в ночь на 28 декабря было в Якутии. При малооблачном небе -40, -45, местами до -50, а в районе Верхоянска все -53 градуса, местами наблюдаются морозные туманы. На западе морозы слабее, -30,-35 градусов. Однако, эти температуры для Якутии в это время года явление обычное. А вот на Чукотке, куда дотягивается влияние студеного антициклона, температура опускалась до -35, местами в континентальных районах до -40,-48 градусов. Теплее было лишь на восточном побережье, а при порывах ветра до 17-22 м/сек ощущение холода лишь усиливалось. Отрицательная аномалия температура составляла в округе 4-6, а на востоке местами 8-10 градусов. И до конца года погода там изменится мало: крепкие морозы и лишь на восточном побережье Чукотки не исключен небольшой снег.

До -45,-50 градусов опускалась при прояснениях в ночь на субботу температура в центральных районах магаданской области. На побережье было теплее, однако порывы ветра там достигали местами 26-28 м/сек, отчего казалось заметно холоднее. В предстоящие сутки ветер там ослабеет, крепкие же морозы сохранятся, а к 31 декабря даже усилятся. / meteonovosti.ru /
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