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Погода на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:58 Суббота, 28 декабря



Атмосферные фронты южного циклона принесли на юг Европейской России обильные осадки. Так в районе Адлера в ночь на 28 декабря выпало 28 мм осадков, а в районе Красной Поляны за вчерашний день и сегодняшнюю ночь 22 мм. Не обойдется без осадков и сегодня днем.



В воскресенье в Ростовской области, Краснодарском крае и Адыгее осадки в виде снега и мокрого снега ( на остальной территории Южного федерального округа осадков не ожидается). В краснодарском крае порывы ветра до 15 м/с, в районе Новороссийска до 15-20 м/с. При северном, северо-восточном ветре станет прохладнее, на Черноморском побережье днем не выше +3,+8 градусов.



30 и 31 декабря небольшие осадки возможны лишь в Волгоградской области и Калмыкии. Северо-восточный ветер поменяет направление на юго-западный. 30 декабря в районе Новороссийска его порывы еще могут достигать 20-25 м/сек, 31 декабря не превысят 18 м/с, температура немного повысится. К 31 декабря на Черноморском побережье уже 5-10, местами до 14 тепла.



В горах краснодарского края и Адыгеи выше 2500 метром лавиноопасно; в горных районах Сочи выше 1500 метров слабая лавиноопасность. / meteonovosti.ru /



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