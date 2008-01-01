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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:34 Воскресенье, 29 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градус. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 761 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Погода в Москве и области постепенно перестраивается на зимний лад, но температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы. Влажность тоже очень высока. Атмосферное давление будет расти, что неблагоприятным образом скажется на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов, тех, кто перенес инфаркт или инсульт. При высокой влажности воздуха, как правило, обостряются хронические болезни суставов и позвоночника, бронхов и легких, возрастает число простудных заболеваний. Избежать серьезных осложнений и симптомов недомогания помогут вовремя принятые меры: поддержка организма лекарственными средствами, которые назначил врач, домашние средства, улучшающие общее состояние, и позитивный настрой. / meteonovosti.ru /
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