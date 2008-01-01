

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О снежном покрове на территории России

ИА "Метеоновости" / 11:05 Воскресенье, 29 декабря



В "правильную" зиму в это время года в Центре России уже лежит снег. И, даже тот небольшой снег, и мокрый снег, которые ожидаются в последние дни месяца, вряд ли серьезно исправят ситуацию.



По климатическим же данным, средняя высота снега в конце декабря в центральных областях России составляет 15-25 см, хотя были зимы, когда сугробы достигали 50-60 см. Но это не про уходящий год, а жаль.



А вот на Европейском Севере, где проложили путь атлантические циклоны, снега достаточно и это несмотря на то, что и там были дни с оттепелями. По данным на 28 декабря в Карелии высота снега 12-20 см, в Мурманской области до 25 см; в Архангельской области и Коми от 20 до 55 см, в НАО сугробы местами достигают 76 см.



Немного снега есть на Верхней и Средней Волге, высотой от 2 до 8 см, на севере местами до 20 см.



Прибавилось снега на Урале и юге Сибири. В ближайшие дни атмосферные фронты принесут туда новые порции осадков, а значит, подрастут и сугробы. Самые высокие сугробы, до 80-90 см - в среднем течение Оби и в низовьях Енисея. Немного отстает север Хабаровского края, где намело до 80 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



