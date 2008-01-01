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Снежный циклон атакует южные районы Дальнего Востока
ИА "Метеоновости" / 11:51 Воскресенье, 29 декабря

  Накануне обширный и глубокий циклон, продвигающийся в открытый океан, обрушился сильными снегопадами на юг Камчатского края, где и выпало до 19 мм осадков, ветер разгонялся до ураганного, в порывах до 33 м/с, кружила метель. Зона сильных снегопадов, до 22 мм, накрыла и север Курильской гряды, ветер усиливался до 23 м/с. ветер до 33 м/с. Сильный снег наблюдался и на севере Хабаровского края, количеством до 7 мм осадков, ветер усиливался до 20 м/с.

В начале новой недели новый циклон отправится штурмовать южные районы Дальнего Востока. Первыми на его пути окажется Приморский край. Во Владивостоке небольшой, утром умеренный снег, с самого утра ветрено, 18 м/с, днем ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, вечером до 26 м/с. Циклон быстро "проскочит" на север Хабаровского края, где и отметится местами сильными снегопадами, метелями на побережье сильным, 17-22 м/с, ветром. / meteonovosti.ru /
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