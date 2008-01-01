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Морозы покидают центр и юг Красноярского края

ИА "Метеоновости" / 12:38 Воскресенье, 29 декабря



На прошлой неделе центральные и южные районы Красноярского края курировал студеный антициклон, среднесуточная температура воздуха была заметно ниже климатической нормы. Ночь на 29 декабря тоже была холодной, в условиях малооблачной погоды воздух местами остывал до -40..-43 градусов.



Но уже в воскресенье погода начнет меняться. С юго-запада поднимается циклон, который и заставит отступить морозы. В центральных районах Красноярского края местами идет небольшой снег при резком ветре, до 12 м/с, но еще морозно, -21..-26, местами до -36 градусов. Но отепляющее влияние циклона сказывается на западе, где температура повысилась до -15..-20 градусов.



На юге Красноярского края воскресным днем преимущественно без осадков, но ветрено, максимальная температура составляет -24..-29, в отдельных районах -15..-20 градусов.



В начале новой недели в центре и на юге Красноярского края морозы станут еще мягче. Ночью в центре -21..-26, местами не ниже -36 градусов, на западе -15..-17, днем -10..-15, в отдельных районах -20..-25 градусов. На юге края местами закружит небольшой снег при резком ветре, после холодной ночи около -30, местами -17..-22, днем уже -13..-18, в отдельных районах не ниже -10 градусов. Среднесуточная температура воздуха приблизится к своим многолетним значениям. / meteonovosti.ru /



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