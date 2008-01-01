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На севере Таймыра сильный снег, метели при штормовом ветре
ИА "Метеоновости" / 12:47 Воскресенье, 29 декабря

  Североатлантический циклон, центр которого в воскресенье располагается над акваторией Баренцева моря, в начале новой недели приблизится к Новой Земле, а его атмосферные фронты доберутся до севера Таймыра.

В понедельник ожидаются снегопады, местами сильные, метели при южном и юго-западном ветре 10-15 м/с, а местами и штормовом 20-25 м/с. Морозы ослабеют, до -23..-28, на востоке, в районе Хатанги, при прояснениях до -38 градусов, а на западе городского поселения Диксон уже -9..-14.

Среднесуточная температура воздуха на западе Таймыра окажется выше климатической нормы на 4-6 градусов а на востоке на столько же, но ниже. / meteonovosti.ru /
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