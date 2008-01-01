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Рекордный мороз покидает юго-восток Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:09 Воскресенье, 29 декабря



Морозный антициклон, который располагался над южными районами Сибири, вынужден ретироваться перед наступающим с юго-запада циклоном. Перед уходом, антициклон обновил инструментальные наблюдения за погодой в Кемеровской области. В Новокузнецке 28 декабря среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы более, чем на 20 градусов. В результате был обновлен абсолютный минимум температуры для 28 декабря, новый -38, предыдущий -35 градусов, наблюдавшийся в 1955 году.



В начале новой недели циклон приблизится к Новосибирской области, где пройдет небольшой. местами умеренный снег, при прояснениях изморозь, туман, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 14 м/с, температура повысится: ночью уже -13..-18, при прояснениях до -25 градусов, днем -5..-10, местами до -17 градусов, на дорогах гололедица и снежные заносы.



Влияние циклона скажется и в Алтайском крае. Здесь снегопады, местами сильные, на юге будет лепить мокрый снег, гололедные явления, местами поднимется метель при ветре 15-18 м/с, и морозы заметно ослабеют: ночью -13..-18, на юге и западе не ниже -10 градусов, днем 0..-5. На северо-западе до -10. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 6-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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