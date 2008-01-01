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Новости погоды
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На Европейском Севере снегопады, метели и штормовой ветер
ИА "Метеоновости" / 13:23 Воскресенье, 29 декабря

  Североатлантический циклон выходит на акваторию Баренцева моря и в начале новой недели его центр окажется вблизи южной оконечности Шпицбергена.

В Мурманской области он отметится мокрым снегом и снегом разной интенсивности и продолжительности, ожидается налипание мокрого снега, в течение суток сильная гололедица. В Архангельской области при облачной погоде снег вперемежку с мокрым снегом, осадки будут сильные, в отдельных районах гололед, при ветре в порывах 15-20 м/с, разыграются метели.

Ненастной обещает быть погода в Ненецком округе: снег, местами сильный, метель, в отдельных районах сильная, порывы ветра достигнут 18-23 м/с, на побережье 17-22 м/с, а местами и почти что ураганной силы, 27-32 м/с.

Атмосферный фронт циклона дотянется и до Вологодской области. В понедельник снег, мокрый снег, местами сильный при усилении ветра в порывах 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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