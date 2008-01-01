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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:29 Понедельник, 30 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны с северо-запада. При облачной погоде ожидается снег от небольшого до умеренного, местами метель. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -4..+1 градус. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы 15-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



В результате небольшого похолодания температурный режим в Москве и области станет чуть ближе к климатической норме. Интенсивный рост атмосферного давления сменится не менее интенсивным его падением, а вот кислородный режим будет благоприятный.



Человек комфортно чувствует себя при определенных, для каждого сезона года, метеопараметрах: температуре, влажности, атмосферном давлении, содержании кислорода в приземном слое воздуха. Изменение этих параметров, особенно если они происходят быстро, а междусуточные их перепады значительные, могут вызвать дискомфорт, а у наиболее метеозависимых людей и серьезные осложнения. Поэтому людям, остро реагирующим на внешние факторы, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и частыми приступами бронхоспазма необходимо в этот день быть более внимательными к своему состоянию, не забывать о лекарствах, назначенных врачом, поддерживать артериальное давление в норме. Если позволяет самочувствие, то небольшие, дозированные прогулки на воздухе, скандинавская ходьба и дыхательная гимнастика, которые способствуют насыщению крови кислородом, нормализуют сосудистый тонус, улучшают общее состояние.



Для людей, не реагирующих на внешние факторы - погода вполне комфортная, слабо морозная с повышенным содержанием кислорода в воздухе.



Геомагнитная обстановка 30 декабря спокойная. / meteonovosti.ru /



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