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В новогоднюю ночь в Крыму возможен дождь со снегом

ИА "Метеоновости" / 10:00 Понедельник, 30 декабря



Неделю назад столбики термометров в Крыму подпирали отметку +15, но перед Новым годом погода вошла в более привычные рамки. В минувшие выходные в отдельных районах даже отмечались небольшие заморозки, а температура если и превышала обычные показатели, то не так значительно, как раньше - положительная аномалия в 2-4 градуса воспринимается уже почти как норма. Зачастили дожди, но откуда ждать солнца, когда почти вся территория Причерноморья находится под влиянием тропосферной ложбины?



Не стоит ждать чудес от погоды в Крыму и в новогоднюю ночь - в тыловой части циклона над Баренцевым морем через Восточную Европу до полуострова докатится волна более холодного воздуха. Температура еще немного понизится и будет близка к нулю, а это практически норма для этих дней календаря. При прохождении холодного фронта местами возможны небольшие осадки - дождь со снегом. Вряд ли сырость добавит комфорта, да и ветер может стать порывистым и создать ощущение более холодной погоды. / meteonovosti.ru /



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