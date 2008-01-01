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Новости погоды
В Москве приближается зона ненастья
ИА "Метеоновости" / 10:48 Понедельник, 30 декабря
К столичной области приближается серия атмосферных фронтов атлантического циклона. Атмосферное давление понижается, ветер уже усилился до 12м/с. В Твери уже начался снег,вот-вот снег начнется в Клину. В Москве зона снегопада подойдет к 12 часам, ветер усилится до 15-17м/с, местами поднимется метель.
Непогода продлится в столице до полуночи. Снег постепенно сменится мокрым снегом, температура повысится до ноля градусов. / meteonovosti.ru /
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