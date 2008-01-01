Новости погоды
В Новокузнецке опять рекордный мороз
ИА "Метеоновости" / 10:59 Понедельник, 30 декабря
Циклон, поднимающийся из южных районов Западной Сибири, обещает Кемеровской области ослабление морозов. Но под занавес своего правления, морозный антициклон вновь ударил стужей и в Новокузнецке среднесуточная температура была ниже климатической нормы почти на 16 градусов.
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29 декабря в Новокузнецке Кемеровской области в условиях малооблачной погоды воздух остывал до рекордных значений -37.4, что ниже предыдущего на 3,5 градуса наблюдавшегося в 1955 году.
В предновогодний день Кемеровская область окажется в юго-восточной части циклона, центр которого будет находиться на акватории Карского моря. При облачной погоде пройдет снег разной интенсивности и продолжительности, порывы юго-западного ветра достигнут 13 м/с, и, морозы, наконец-то, ослабеют: ночью -7..-12, местами не ниже -20 градусов, днем -4..-9, местами до -14 градусов. / meteonovosti.ru /