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Новости погоды
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2020 год в Москве начнется легким морозцем
ИА "Метеоновости" / 11:52 Понедельник, 30 декабря

  В преддверии Нового Года погода в Москве наконец-то сменит гнев на милость, обещая снег. За последние 2 дня уходящего года на город выпадет до 5 см снега. Часть его подтает 31 декабря, но в Новый год жители столицы и пригородов без белого снежного покрывала не останутся.

В ночь на 31 декабря при облачной погоде время от времени будет приниматься снег, утром он сменится мокрым снегом. Днем осадки ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они только местами, температура повысится до слабо положительных значений, и продержится в течение всего дня: в Москве 1..3, по области от -2 до +3 градусов. Ветер западный, умеренный, до 10 м/с, ночью его порывы местами могут достигать м/с.

Новый Год москвичи и гости столицы встретят с небольшим морозцем, ночью и днем в Москве -1..-3, по области до -5 градусов, местами пройдет небольшой снег, ветер северо-западный 3-8 м/с.

В ночь на 2 января продолжится понижение температуры и в столице ожидается -2..-4, в Подмосковье до -7, местами покружит небольшой снег, но днем опять оттепель. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 6-7 градусов.

3 и 4 января сохранится облачная погода с небольшими осадками и температурой в Москве близкой к 0 градусов, по области до -4.

В целом погода вначале новогодних каникул будет вполне комфортной. / meteonovosti.ru /
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