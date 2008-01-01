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На Дальнем Востоке выпало рекордное количество осадков

ИА "Метеоновости" / 12:33 Понедельник, 30 декабря



Накануне в населенном пункте Усть-Мая, что расположен на востоке Якутии в 200 км от полюса холода, прошел сильный снег, и 29 декабря был повторен рекорд 1926 года, когда выпало 2.2 мм осадков.



На севере Хабаровского края сильным снегом отметился циклон, поднимающийся с юго-запада, выпало до 29 мм осадков. Но особо отличился населенный пункт Аян, где был обновлен рекорд двадцатилетней давности 14.3 мм, новый составляет 20 мм осадков.



В период с 30 декабря 2019 года по 2 января 2020 года на севере Хабаровского края сохранится облачная и сырая погода с сильным снегом, метелями и ветром 18-23 м/с, а в начале нового года порывы достигнут 25-30 м/с, на побережье и вовсе ураганной силы до 35 м/с. / meteonovosti.ru /



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