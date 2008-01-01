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Новости погоды
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На юге Дальнего Востока обосновались морозы
ИА "Метеоновости" / 12:47 Понедельник, 30 декабря

  Над южными районами Дальнего Востока раскинулся антициклон, при малооблачной погоде воздух сильно остывает, накануне среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 6-8 градусов, но до рекордных значений, дело не дошло.

Студеной была и ночь на 30 декабря, в Бурятии мороз усиливался до -46, в Забайкальском крае до -47, в Амурской области до -45 градусов.

Предстоящей ночью морозная погода с температурой до -45..-46 градусов сохранится вокруг Байкала и в Амурской области. Но уже в Новогодье, на северной периферии антициклона, начнет поступать более теплый воздух, и морозы станут мягче, в ночь на 2 января 2020 года не ниже -41..-42 градусов. / meteonovosti.ru /
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